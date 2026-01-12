DeNAドラ4・片山はドラフト指名116人の中で最年長の27歳でプロ入り落ち着きのある受け答えはさすがと言ったところだろうか。DeNAのドラフト4位・片山皓心投手（Honda）は、昨秋のドラフト会議で指名された116人（育成含む）の中で最年長の27歳。新人合同自主トレ開始から数日が経ち「サポートしてくれるスタッフの方とか、同期も年下ですけどいい子ばかりで、やりやすい環境でやらせてもらっています」と汗を拭った。桐蔭横浜