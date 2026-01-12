もしも好きになってしまった男性が、家庭を持っている人だったら…。そんなとき、どうやってその想いを忘れるべきなのでしょうか。今回は、『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、「既婚者への恋愛感情を、きっぱりと断ち切る方法９パターン」を聞いてみました。【１】彼の嫌な部分を探して嫌いになる努力をする「嫌いになれば忘れられる」（２０代女性）など、意識的に相手から気持ちを離すために欠点を探すという女性もいま