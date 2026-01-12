12日、岡山県は強い寒気が流れ込み寒い朝となりました。 ウェザーニューズによりますと、津山市の最低気温は－4.5℃で今シーズン一番の冷え込みとなりました。岡山市でも－1.5℃を記録しました。 また、12日午前９時現在、真庭市の上長田では36cm、新見市の千屋では22cmの積雪を観測しました。 寒気が抜ける週後半は温かくなるということです。