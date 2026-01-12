あなたは読めますか？突然ですが、「省みる」という漢字読めますか？「はんせい」という言葉には含まれていますが、単独で動詞として使われるときには、音読みとは異なる意外な訓読みをします。この読み方を知らない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かえりみる」でした！「省みる（かえりみる）」とは、自分の言動やあり方を振り返って、反省したり点検したりすることを意味します。過去の行動や心の状態を深く