お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが、9日放送のABEMA『ときめきファンファーレ』に出演。肋骨を骨折したことを明かした。【写真】意中の女性？クロちゃんが助けた相手番組冒頭「みなさんも健康大事にしてくださいね。ホントに！」と呼びかけたクロちゃんは「実は、私コルセット巻いております」と宣言。「肋骨、うしろをやっちゃったんで。きのうの夜、ちょっと女性とバーで飲んでいたんだけど、その女性が倒れそうに