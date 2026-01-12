歌手でレーサーの近藤真彦さんが、自身のインスタグラムを更新。日産「マーチ」との想い出を綴りました。 【写真を見る】【 近藤真彦 】 「マーチのコマーシャルがなければ今のモータースポーツ界の近藤真彦は存在しなかったかもしれません」「ありがとうマーチ！」ＳＮＳに綴る近藤真彦さんは「『マッチのマーチがあなたの街にリターンマッチ』」「本来は『マッチのマーチがあなたの街にマッチする』でした。」と、投稿。