12日の「成人の日」を前に三重県四日市市では、成人式にあたる「20歳を祝う会」が10日に開かれ、今年度二十歳となった人たちが新たな門出を迎えました。四日市市では、今年度約2800人が二十歳を迎え、式典会場となった四日市ドームには、真新しいスーツや華やかな晴れ着に身を包んだ約2200人が集まりました。式典では四日市市の森市長は「これからも自分の考え自分の意思を持って一歩一歩自分の道を歩んでいただきたい」と激励しま