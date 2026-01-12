「成人の日」を前に11日、三重県津市で二十歳の門出を祝う式典が開かれました。津市では、今年度2700人余りが二十歳となり、日硝ハイウエーアリーナで開かれた「二十歳のつどい」には、晴れ着やスーツ姿の約2100人が集まりました。はじめに、合併して20年となり参加者と同じ年の津市の歩みが紹介されました。津市の前葉泰幸市長は「みなさんのこれからの人生が豊かであるようさまざまな可能性を追って夢が広がっていきますよう心か