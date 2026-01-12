元フリーアナウンサーで現在は実業家の深津瑠美さん（39）が12日、自身のインスタグラムを更新。夫でエンゼルス・菊池雄星投手（34）とのツーショットで新年のあいさつをつづった。「ご近所さんのあたたかさに感謝した穏やかな年末年始でした」と報告し、海辺での夫婦ショットを投稿した。海辺を犬と走る6歳・長男の動画も公開。「優しさと愛にあふれる一年になりますように。今年もよろしくお願いします」と記した。深津