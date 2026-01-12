日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、北陸地方では上空の寒気の影響を受けています。新潟県では12日昼過ぎにかけて海は大しけとなる所がある見込みです。中越と上越の山沿いでは12日昼過ぎにかけて大雪となる所がある見込み。また、新潟県では12日昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に積乱雲が発達する予想です。 ■24時間予想最大降雪量(～13日午前6時) 下越平地5センチ山沿い