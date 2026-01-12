鹿児島県警高速道路交通警察隊とネクスコ西日本よりますと、きょう12日午前7時半ごろ、南九州自動車道の伊集院インターと松元インターの間でトラックが中央分離帯に衝突しました。 事故処理のため伊集院インターと松元インターの間は、午前10時から上下線とも通行止めとなっています。 ・ ・ ・