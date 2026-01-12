丸亀城天守 2025年に丸亀城の天守閣を訪れた人の数は11万5553人で、前年より7030人減りました。 丸亀市観光協会は、夏の暑さが厳しかったことなどが原因と分析しています。また、2024年については、秋に丸亀城内の丸亀市立資料館で日本刀の展示イベント（ニッカリ青江 公開展『かがやく日本刀の饗宴』） が開かれたため、天守の入場者も多かったとしています。 一方、外国人の入場者は7138人で、過去最高となりました。5