株式会社ispaceは2026年1月11日、サウジアラビア王国に新たな連結子会社「ispace Saudi Arabia（仮称）」の設立手続きを開始したと発表しました。東京、ルクセンブルク、デンバーに続く同社4つ目のグローバル拠点となります。本設立は2026年1月11日にサウジアラビアの首都リヤドで開催された「日・サウジ・ビジョン2030閣僚会合」で発表されました。ispaceはすでにサウジアラビア投資省から投資登録証明書の交付を受けており、現在