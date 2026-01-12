アルコールを摂取すると肝臓での糖新生が抑制され、低血糖を招く可能性があります。二日酔い時には適切なブドウ糖補給が症状の改善に役立つ場合があります。一方、過剰な摂取はエネルギーバランスを崩し、体重増加につながることもあるため注意が必要です。本記事では、飲酒前後の食事のタイミングや、健康的な体重管理を目指すための炭水化物摂取量の考え方、糖尿病の方における血糖管理の重要性について解説します。