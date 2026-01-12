日本付近は強い冬型の気圧配置になっています。県内は、11日からの雪でまとまった積雪になっているところがあります。 12日午前10時時点の積雪は、魚沼市守門で141cm、津南町で114cm、上越市安塚で96cmを観測しているほか、上越市高田でも64cmまで雪が積もっています。 このあとも、県内では所々に雪雲が流れ込むでしょう。強い風を伴って吹雪くところもありそうです。 ◆13日午前6時までに予想される24時間降雪量(多いと