韓国のインターネット掲示板にこのほど、「恋人と文化の違いを感じるとき」と題する投稿があった。日本人の女性と交際しているという投稿者は「彼女は食べ物を買って分けたりするとき、『これは私のもの、そっちがあなたの』という区別をものすごくしっかりつけるから驚いた」とし、「6個入っているアイスクリームを一緒に食べようということになった。自分の方が一つ多く食べたら、すごく怒っていて、自分がすぐ新しいのを買いに