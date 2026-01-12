ラグビーW杯3大会連続出場のプロップ・稲垣啓太（35＝埼玉）と、妻でモデルの稲垣貴子（35）が11日、自身のインスタグラムを更新。3回目の結婚記念日を報告した。稲垣は「結婚記念日である。これからも宜しく頼む@kikoarai」と記し、ディナーを楽しむ妻の姿を投稿。貴子も「An anniversary day結婚記念日でした（お祝いを言い訳に、たくさん食べてしまいました。）」と記し、稲垣の姿をアップ。「いつもお腹が捩れるほど