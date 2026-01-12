がんで亡くなった女性が、熊本市動植物園に約9000万円の遺産を寄付しました。 【写真を見る】亡くなった草野美智子さんの写真を手にする元教え子・利光宏司さん 寄付したのは、2024年に胆管がんのため67歳で亡くなった草野美智子（くさの みちこ）さんです。 生前、熊本高校や熊本高専で教壇に立っていた草野さんは動物や植物を愛し、よく熊本市動植物園も訪れていました。 しかし園の老朽化を心配していたということで、今回