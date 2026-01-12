茂木敏充外相は11日（日本時間12日）、訪問先のイスラエルで記者団に対し、イランの危険情報レベルを引き上げ、全土を「レベル3」（渡航中止勧告）以上としたと明らかにした。イランの反政府デモを巡り、多くの民間人の死傷者が出ていることを受けた措置。「通信状況が非常に悪い」と説明し、邦人保護に万全を期すとした。