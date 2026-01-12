11日放送のABEMA『チャンスの時間』では、芸人たちがこれまで“誰もイジってこなかった”お笑いコンビ・Aマッソの加納に真正面から挑む特別企画「Aマッソ加納をがっつりイジろう」を届けた。【写真】めずらしい！バンドマンとの結婚を語るAマッソ加納以前本番組内の企画「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」で、お笑いコンビ・きしたかのの高野正成が「加納さんイジったって意味ない」と発言したのをきっかけに決行。きし