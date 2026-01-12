Image: ここちよい暮らし研究所 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。忙しい平日は電子レンジで約15分、ゆとりある週末は直火でじっくり。「ほっこりごはん」は、暮らしのリズムに合わせて使い分けられる萬古焼のレンチン土鍋です。毎日の食卓に、土鍋という選択肢を Image: ここちよい暮らし研究所