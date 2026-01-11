Mireiはあの日、この言葉に救われた！-第17話- マリッジトキシン編 「大丈夫 どんなに強い『殺意』に塗れていても 嘘偽りない気持ちをぶつければ きっと相手もわかってくれる」 マリッジトキシン、最新話151話3ページ目。 婚活相手の嵐山が過去に兄から言われた言葉。 マリッジトキシンは『毒使い』の殺し屋として生きる下呂ヒカルが婚活に挑むという作品で、ジャンププラスのアプリで毎週読んでいる。 私の日常にこの