俳優の北川景子が１２日、ＮＨＫ「平野レミの早わざレシピ」（午前８時１５分）に生出演した。料理愛好家の平野レミさんが簡単で美味しい料理を生放送中に作っていく番組で北川は調理に挑戦した。現在、北川は、俳優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・午前８時）に出演している。試食中にタレントの中山秀征が「大阪で実際、今撮影なさっているじゃないですか？そういう時、食