設置されている衆議院栃木３区選出の簗和生さんの政治活動用のポスターを撤去したなどとして、那須烏山市の市議会議員の男性など２人が去年１２月、器物損壊の疑いで書類送検されていたことが関係者などへの取材でわかりました。 器物損壊の疑いで宇都宮地方検察庁に書類送検されたのは、那須烏山市の市議会議員渋井由放さん（６９）と那須烏山市に住む無職の男性（７６）です。 関係者などによりますと２人は２０２５年春