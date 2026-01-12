受験シーズンを前に警察と鉄道事業者が９日、ＪＲ宇都宮駅で痴漢被害の防止を呼びかけました。 本格的な受験シーズンを前に、栃木県警とＪＲ東日本、宇都宮ライトレールからおよそ２０人がＪＲ宇都宮駅の構内で高校生などにチラシを配り、痴漢被害の防止を呼びかけました。 受験シーズンの痴漢被害は、入試の時間が差し迫っていることから受験生が被害に遭っても声を上げづらいなどの課題を抱えています