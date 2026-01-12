外出することが難しいお年寄りに、初詣の雰囲気を感じてもらおうと９日、宇都宮市の介護老人保健施設に神職が訪れて「出張初詣」が行われました。 出張初詣が行われたのは、宇都宮市白沢町の介護老人保健施設「しらさぎ荘」です。外出が難しい利用者に、新年の雰囲気を感じてもらい、健康と長寿を祈ろうと毎年、神職が施設を訪れて行っている恒例行事です。 神事では、施設の利用者や職員が身守る中、高原山神社の神職・和氣洋誠