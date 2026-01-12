高齢の母親の顔にタオルをかけるなどして、殺害しようとした疑いで60歳の息子が逮捕されました。母親は、その後、遺体で発見されています。無職の日向時修史容疑者（60）は1月9日未明、千葉・銚子市の自宅で、母親のあやさん（88）の顔にタオルをかけ鼻と口を手でおさえて殺害しようとした疑いがもたれています。11日になって、日向容疑者が出頭し、事件が発覚したもので、警察官が自宅を捜索したところ、布団の上で死亡しているあ