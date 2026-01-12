3連休、県内のスキー場では救助要請につながる事案が発生しています。妙高警察によりますと10日午後5時前、妙高市内のスキー場をスキーで滑走していた横浜市の10代男性が、コース外に出て道に迷い、同行していた男性の父親から「一緒にスキーしていた息子が帰って来ない」と110番通報がありました。スキー場のパトロール隊が救助活動を行い10日午後9時前、男性を救助しました。男性にケ