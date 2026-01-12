中東を歴訪している茂木外相は11日、パレスチナ自治区ガザ地区の復興支援を担う国際機関に日本人職員を派遣すると発表しました。茂木外相「中東地域における継続的な平和と繁栄に向け、日本ならではの外交を展開していきたい」茂木外相は11日、イスラエルでネタニヤフ首相、サール外相とそれぞれ会談し、ガザ地区の和平を進めるため「積極的な役割を果たす」と強調しました。また、その一環として復興支援を担うCMCC＝軍民調整セン