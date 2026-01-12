シンガー・ソングライターの円広志（７２）が１１日にカンテレで放送された「おかべろ」に出演し、２年前に亡くなった妻について「好きで好きでたまらんかったんよ」と語った。アマチュア時代から夫人と交際し、大学を卒業して２２〜２３歳のころに結婚したという。大阪府八尾市にあるホテルで夫人から「結婚してちょうだい」とプロポーズされた。円もそのつもりだったことから夫人の実家にその場で電話をし、向かった。結婚し