２３年に西武でプレーしたヘスス・ティノコ投手がマーリンズとマイナーで再契約したことが１１日（日本時間１２日）、大リーグ公式サイトで明らかになった。ティノコは来日１年目となった２３年に、救援陣の一角として活躍し３８試合に登板して３敗８ホールドを記録していた。２４年にはマーリンズに移籍。昨季は２０試合に登板し、２勝１敗４セーブ、防御率５・１２をマークした。