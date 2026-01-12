女子ゴルフの渋沢莉絵留（２５）が１１日、自身のインスタグラムを更新。安田祐香、後藤未有、吉田優利と山梨旅行した様子を投稿し、反響を呼んでいる。笑顔いっぱいの４人が富士急ハイランドや、観光を楽しんでいる姿を公開。「グランピングに富士急、時間も余ったので忍野八海にも行ったり、最後まで色々充実していて楽しすぎました。１番落ち着いてる大人っぽいのにめちゃめちゃ末っ子なゆーか、計画から当日の行動もテキパ