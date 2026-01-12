お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31歳）が、1月11日に公開されたトーク番組「しんごの芽」（読売テレビ/TVer）に出演。国語が得意で「人生でいっぺんも間違えたことないんですよ、国語のテストの時」と語った。香取慎吾のトーク番組に令和ロマン・くるまがゲストとして登場。現在、レギュラー番組を持たないようにしているというくるまに、香取が理由を聞くと、「何をするかわからないから一旦空けておきたい」と答え、さらに細