お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣（50）が12日までに自身のインスタグラムを更新。娘との「お正月の一コマ」を披露した。柴田は寒空の下、沿道で娘を抱く自身のショットを添え「お正月の一コマ」とし公開。「#箱根駅伝を見に行く#少し早いとは思いながら#娘にタスキをつなぐ大変さ大切さを教えてみた#少し早いけど」とハッシュタグを添えた。フォロワーからは「かわいい」「素敵なコミュニケーション」「