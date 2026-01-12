立憲民主党の野田代表と会談後、記者団の取材に応じる公明党の斉藤代表＝12日午前、東京都内立憲民主党の野田佳彦、公明党の斉藤鉄夫両代表は12日、東京都内のホテルで会談した。高市早苗首相が23日召集予定の通常国会冒頭での衆院解散を検討していることを踏まえ、野田氏は次期衆院選での選挙協力を打診。両氏は具体的な連携の在り方を今後検討する方針で一致した。野田氏は会談後、記者団に「従来、いろいろな意味で交流や意