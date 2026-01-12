馬術のリオデジャネイロ五輪日本代表の黒木茜（47）が11日、自身のインスタグラムを更新。第1子を迎えたことを報告した。「映茉 / ema born Dec 1, 2025 2840g」と記し、赤ちゃんの写真をアップ。「新しい命を迎えることができました」と報告した。「医学的・法律的な面で多くのサポートをいただきながら実現したご縁です」と明かした。「名前は『映茉(エマ)』です」と名前も公表。「今後とも温かく見守っていただければ