言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日常的によく使う「あの言葉」が正解です。パッとひらめくか挑戦してみてください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。かお□□□□めがね□□けき□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：いろ正解は「いろ」でした。▼解説それぞれの言葉に「いろ」を入れると、次のようになります。かおいろ（顔色）いろめがね（