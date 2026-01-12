ビーディがカブスとマイナー契約元巨人のタイラー・ビーディ投手がカブスとマイナー契約に合意したとNBC系列でヒューストンの地元テレビ局「KPRC2」のアリ・アレキサンダー記者らが報じた。2014年のMLBドラフトでは1巡目（全体14位）でメジャー入りしたビーディは2023年に巨人に加入。球団史上初となる来日1年目で開幕投手を務めた。しかし活躍とはいかず、途中からは中継ぎに転向。30試合に登板（6先発）して0勝6敗1セーブ、