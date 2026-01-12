東北日本海側では、１２日夕方にかけて高波に警戒してください。また、東北地方では、１２日昼前にかけて、大雪に、東北太平洋側では、１２日夕方にかけて、雪を伴った西よりの強い風に注意・警戒してください。 【画像】東北・全国の天気 ［気象概況］日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。東北地方では、１２日は上空の寒気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、東北日本海側では大しけとなるでしょう。また