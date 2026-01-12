現地１月11日に開催されたFAカップ３回戦で、ダレン・フレッチャー暫定監督が率いるマンチェスター・ユナイテッドが、三笘薫を擁するブライトンとホームで対戦。相手エースの三笘は77分から出場したなか、１−２で敗れた。12分にブラヤン・グルダに先制点を許すと、64分にはダニー・ウェルベックに被弾。その後、85分にベンヤミン・シェシュコが１点を返し、反撃ムードが高まったのも束の間、18歳のシェイ・レイシーが87分と90