１２日午前６時５０分頃、名古屋市南区豊の鉄筋コンクリート１２階県営住宅８階の一室から煙が出ていると、近隣住民から１１９番があった。室内から８０歳代くらいの女性と５０歳代くらいの男性が見つかり、女性は搬送先の病院で死亡が確認された。男性は意識不明の重体。愛知県警南署は身元の特定を進めるとともに、出火原因を調べている。