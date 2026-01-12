＜大相撲初場所＞◇初日◇11日◇東京・両国国技館【映像】安青錦、“インパクト絶大”な化粧まわし注目を集める新大関の晴れ姿を、あまりに鮮やかな色彩が彩った。初場所の初日、新大関・安青錦（安治川）が幕内土俵入りで披露した“インパクト絶大”な化粧まわしに、ファンから「ショッキングピンク」「ビビットカラー」など驚きの声が殺到した。安青錦は、昨年の十一月場所でウクライナ出身力士として初の幕内優勝という歴史