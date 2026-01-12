松嶋菜々子主演、ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』が1月8日（木）よりスタートした。本作は、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）のなかに新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）の個性豊かなメンバーが、悪徳脱税者たちを一刀両断していく社会派痛快エンタメドラマ。第1話では、画面にさり気なく映りこんでいたパンダの着ぐるみの正体が意外な人物だったと判明した。【映像