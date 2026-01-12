[1.11 スペインスーパー杯 バルセロナ 3-2 R・マドリー]スペインスーパーカップ決勝が11日に行われ、バルセロナがレアル・マドリーを3-2で下して2年連続16度目の優勝を果たした。バルセロナは前半36分、カウンターからFWラフィーニャが決めて先制。だが、ハーフタイム直前に怒涛の展開が待っていた。前半アディショナルタイム2分にレアルのFWビニシウス・ジュニオールが個人技で同点ゴールを奪うと、2分後にMFペドリのパスで