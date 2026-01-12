将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第1局2日目が12日、静岡県掛川市の「掛川城二の丸茶室」で行われ、午前10時30分に午前のおやつが提供された。藤井は「深蒸し茶のスコーン（あんこ＆クリームチーズ）」「掛川和紅茶」を注文した。スコーンは地元洋菓子店「nanan」のもので、掛川産の深蒸し茶、あんこを使用。