Snow Man・目黒蓮が主演する実写映画『SAKAMOTO DAYS』より、新キャストとして横田真悠、戸塚純貴の出演が発表された。目黒演じる伝説の殺し屋・坂本太郎が認める仲間役を演じる。【動画】目黒演じる“スマート”＆“ふくよか”な坂本のキレッキレアクション2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）