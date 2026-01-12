今夜1月12日20時55分放送の『6 SixTONES（シックスストーンズ）』（TBS系）より、SixTONES初の“6人での韓国旅”を写したロケ写真が解禁された。【写真】『6 SixTONES』貴重な6人旅の様子をチラ見せ！SixTONESのTBS初冠バラエティーとなる同番組は、6人組グループ・SixTONESのデビュー6周年を記念し、TBS（6チャンネル）が年6回放送する大型特別番組。メンバーが、我こそはと名乗りをあげた芸能人や番組が考えた“お祝いプラン