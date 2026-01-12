寒い冬の季節はどうしても、落ち着いたトーンや重めの素材感の着こなしになりがち。そんなワンパターンな冬服に飽きてきた……という人は、コーデに程よい抜け感をプラスできる色味や素材のアイテムを選んでみて。今回は、今から春先まで使えそうな【GU（ジーユー）】のトップスをピックアップ。カーディガンやパーカーなど、デイリーに活躍しそうなトップスをご紹介します