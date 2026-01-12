12日早朝、名古屋市南区の集合住宅で火事があり、女性1人が死亡、男性1人が重体の模様です。 午前6時50分ごろ、名古屋市南区豊の県営住宅8階の1室から煙が出ているのを同じ県営住宅の住人が気づいて119番通報しました。 警察や消防によりますと、消防車など19台が出動し火は1時間半後に消し止められましたが、8階の1室が焼けて室内にいた80代くらいの女性と50代くらいの男性が病院へ運ばれました。 女性はまもなく死