Mrs. GREEN APPLEが、2026年元日よりスタートしたフェーズ3最初の新曲として、1月12日に「lulu.」をリリースした。これに伴って同日午前0時、ミュージックビデオが公開となった。昨日1月11日夕方、「lulu.」が1月16日より放送開始となるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマであることを発表した彼らは、それからおよそ6時間後、同曲のリリースと同時に、オフィシャルYouTubeチャンネルでミュージックビデオをサプ